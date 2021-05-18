مساعد وزير الخارجية الأمريكي للمنقوش: نؤكد على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، أن بلاده تدعو “جميع الأطراف الداخلية والخارجية لتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وهذا يشمل سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة”.

هود، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، إن “اجتماع اليوم في طرابلس يؤكد التزام الولايات المتحدة بالمشاركة الدبلوماسية ودعم الشعب الليبي في الحوار السياسي”.

وأردف أن “خارطة الطريق مهمة جدا لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية ونتطلع إلى رؤية القاعدة الدستورية لهذه الانتخابات”، لافتًا “وندعم جهود حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتحقيق انتخابات نزيهة وعادلة”.

وأكمل؛ إن “إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس يتطلب وقتا وإجراءات لكن هذا هدفنا ونحن ملتزمون بالعودة وسننسق مع حكومة الوحدة الوطنية بالخصوص”.