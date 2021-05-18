النجار: وجود السلالات المتحورة من الفيروس ونقص الإمكانيات يضعنا في مرحلة خطرة

ليبيا – قال مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن الوضع الوبائي هذه الفترة مستقر ونترقب نتائج الازدحام الذي حصل الفترة الأخيرة، وعلى الأرجح أننا في مرحلة مناعة مجتمعية على حد تعبيره.

النجار وفي تصريح لمنصة “فواصل” أكد أن وجود السلالات المتحورة من الفيروس ونقص الإمكانيات وعدم الالتزام من المواطنين يضعنا في مرحلة خطرة، مطالبًا المواطنين بالالتزام وعدم التهاون بالنصائح للوصول إلى نتائج مرضية.

وأشار إلى أن انخفاض عدد الحالات الموجبة في الفترة الأخيرة سببه نقص الإقبال على إجراء التحاليل الراجع إلى انخفاض إجراء العمليات والسفر، مشيرًا إلى أن الوضع في ليبيا منذ عدة أسابيع مطمئن.

ونوه إلى أن الإقبال على التسجيل في منظومة التطعيمات زاد بشكل كبير، ومراكز التطعيمات بدأت في استقبال المستهدفين بالتطعيم.

النجار خلص إلى القول: “سننفذ التطعيمات باللقاح الصيني وما هو متبقٍّ من اللقاح، واستهدفنا ما لا يقل عن 110 آلاف مواطن حتى الآن”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية