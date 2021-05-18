الرعيض يكشف تفاصيل زيارة السفير المصري الجديد إلى مدينة مصراتة وأهم محاورها

ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض تفاصيل عن زيارة السفير المصري الجديد إلى مدينة مصراتة وأهم محاورها.

الرعيض قال في أول تصريح له بعد الزيارة لموقع “عربي 21” القطري: “زيارة السفير المصري الجديد إلى ليبيا، محمد سليم إلى مدينة مصراتة جاءت بدعوة رسمية من غرفة الصناعة والتجارة الليبية، من أجل لقاء عدة مسؤولين في المدينة وزيارة عدة مشروعات هناك”.

وأوضح أن زيارة السفير لاقت ترحيبًا كبيًرا من كافة أهالي مصراتة، واهتمامًا كبيرًا من قبل المسؤولين بكل الجهات التي تمت زيارتها.

وأشار إلى أنه تم خلال الزيارة طرح ونقاش عدة ملفات من أهمها تذليل العقبات وكافة السبل لتسهيل عودة العمالة بشكل منظم وتسهيل الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين، كما اتفقنا مع السفير المصري على إقامة معرض للمنتجات المصرية بمدينة مصراتة قريبًا.

وأضاف: “أكدنا مع السفير واتفقنا على متابعة كافة الأمور والإجراءات التي تسهل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين، واستمع السفير لعدة أطروحات والتقى مجموعة كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال في المدينة، ولمسنا في حديثه الجدية والإرادة السياسية لتنفيذ كل ما اتفقنا عليه أو اقترحناه”.

يذكر أن السفير المصري الجديد، محمد ثروت سليم وصل إلى العاصمة طرابلس منذ أيام قليلة ليتسلم مهامه هناك بديلًا عن السفير السابق، محمد أبو بكر، ليقوم بعد وصوله بأيام بزيارة إلى مدينة مصراتة التقى خلالها رجال أعمال ومسؤولين سابقين على رأسهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاآغا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية