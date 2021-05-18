الغويل: إجراءات توحيد المصرف المركزي ستتخذ قريبًا وهي خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي

ليبيا – أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل أن إجراءات توحيد المصرف المركزي ستتخذ قريبًا، وهي خطوة مستعجلة ومهمة للاقتصاد الليبي.

الغويل قال في تصريحات صحفية وفقًا لوكالة الأنباء الليبية: إن القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل البنوك بسبب إغلاق الطرق، وستحل مشكلة السيولة بمعالجة الأزمات الأمنية وقد أصبح قطاع النفط يشهد تحسنًا ملحوظًا، وعمليات الإنتاج والتصدير تسير على ما يرام.

وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجههم هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات، وكذلك كيفية الحد من الدين العام.