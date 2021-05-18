المنقوش: يجب توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي اكراه داخليًا أو خارجيًا

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قالت المنقوش: “نجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية، وندين استخدام القوة ضد الفلسطينيين واستباحة المقدسات الدينية، ونتمسك بالثوابت، ونلتزم بقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص”.

ومن جانبه، وجه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جوى هود الجميع في الخارج والداخل بإيقاف التذخلات العسكرية الخارجية ووقف إطلاق النار في ليبيا، مشددًا على حرص بلاده على تطبيق خارطة الطريق وتطلعها إلى إجراء الانتخابات في موعدها.

هود أكد على التزام أمريكا بالحضور والمشاركة الدبلوماسية في الشأن الليبي، ودعمها لمسيرة الشعب الليبي تجاه النقاط السياسية التي تم الاتفاق بشأنها.