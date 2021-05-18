المنقوش: يجب توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي اكراه داخليًا أو خارجيًا

ليبيا – أكدت وزيرة لخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش على ضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية حكومةَ الوحدة الوطنية لتحقيق أهداف خارطة الطريق.
المنقوش وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جوي هود اليوم الثلاثاء وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”، شددت على ضرورة التنسيق مع المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية والتأكيد على إنجاح مؤتمر برلين والعملية السياسية.
ودعت المنقوش إلى ضرورة افتتاح السفارة الأمريكية والقنصلية في طرابلس وبنغازي لما لهما من توجيه رسالة إلى المجتمع الدولي.
كما شددت على ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي وتوفير الخدمات للمواطن وتطوير عمل مؤسسات الدولة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.
وأشارت الوزيرة على أهمية توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي اكراه مادي أو معنودي داخليًا أو خارجيًا، مشددةً على ضرورة أن توفر السلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات وتعزيز الشرعية السياسية في البلاد، عبر معالجة القضايا الأمنية وبسط السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي وإنهاء الوجود الاجنبي.
وأكدت وزيرة الخارجية على التزام أمريكا بالحضور والمشاركة الدبلوماسية في الشأن الليبي، ودعمها لمسيرة الشعب الليبي تجاه النقاط السياسية التي تم الاتفاق بشأنها.
وتابعت: “دعونا الى إعادة افتتاح سفارة وقنصلية أمريكية في كل من طرابلس وبنغازي؛ لأنها تعتبر رسالة على استقرار ليبيا”.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قالت المنقوش: “نجدد موقفنا الداعم للقضية الفلسطينية، وندين استخدام القوة ضد الفلسطينيين واستباحة المقدسات الدينية، ونتمسك بالثوابت، ونلتزم بقرار مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص”.
ومن جانبه، وجه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط جوى هود الجميع في الخارج والداخل بإيقاف التذخلات العسكرية الخارجية ووقف إطلاق النار في ليبيا، مشددًا على حرص بلاده على تطبيق خارطة الطريق وتطلعها إلى إجراء الانتخابات في موعدها.
هود أكد على التزام أمريكا بالحضور والمشاركة الدبلوماسية في الشأن الليبي، ودعمها لمسيرة الشعب الليبي تجاه النقاط السياسية التي تم الاتفاق بشأنها.
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