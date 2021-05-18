المنفي يبحث مع مساعد وزير الخارجية الأميركي مساعي المصالحة وتعزيز وقف إطلاق النار

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود مساعي المصالحة الوطنية وتعزيز وقف إطلاق النار.

وتناول الطرفان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسار العملية السياسية في ليبيا، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء.

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حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية.

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