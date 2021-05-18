مصلحة الجوازات: مستعدون لتركيب منظومات جواز السفر في عدد من القنصليات الليبية

أكد مدير مكتب الشؤون القنصلية والإصدار الخارجي بالإدارة العامة للجوازات العقيد حسين البصير، أنهم مستعدون لتركيب منظومات جواز السفر في عدد من القنصليات الليبية.

وقال «البصير» في تصريح صحفي، إن “منظومات الجوازات تعمل حاليا بقنصليات ليبيا في القاهرة وتونس ومرسيليا”، متوقعا “تركيب منظومات أخرى في السفارات الليبية بإسطنبول والأسكندرية وعمان، خلال الأيام القريبة القادمة”.

وأضاف أن “تأخر إصدار التأشيرات لفرق العمل من قبل الدول المعنية، أسهم في تأخر تركيب منظومات جوازات السفر”، لافتًا إلى أن “إدارة الجوازات شرعت في إجراءات التأشيرات، لتزويد السفارات الليبية بخدمة استخراج وتجديد جوازات السفر لكافة الليبيين المقيمين في الخارج”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية قد أذنت بداية مايو الجاري بتركيب منظومات حديثة لاستخراج جوازات السفر للمواطنين الليبيين المقيمين في الخارج عبر السفارات والقنصليات الليبية في دول العالم، وشمل القرار 13 سفارة وقنصلية في مرحلة أولى.

وقالت الوزارة، إن السفارات والقنصليات ستشرع في عملية إصدار جوازات السفر الجديدة، وسيكون بمقدور الجالية الليبية من زائرين ومقيمين وطلبة وغيرهم، تقديم طلباتهم مباشرة للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج لإصدار الجوازات بكل سهولة.

وتنفيذا لهذا الإجراء جرى التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والأجهزة المطلوبة بشكل عاجل وتركيب محطات تصوير جوازات السفر في عدد من الدول.

وأوضحت الوزارة أن قرارها، يأتي في إطار سعي حكومة الوحدة الوطنية إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن الليبي وتذليل الصعاب أمامهم، مؤكدة ضرورة عودة العمل بالسفارات الأجنبية المعتمدة في ليبيا وتقديم خدمات منح التأشيرة من داخل الأراضي الليبية.