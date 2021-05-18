تسجيل 4 إصابات وحالتي شفاء بالجنوب

أعلن مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها تسجيل 4 إصابات كلها من سبها، بعد فحص 41 عينة أمس،كما كشف فرع المركز الوطني سبها تسجيل حالتي شفاء أمس من الوباء.

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