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تسجيل 4 إصابات وحالتي شفاء بالجنوب

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها تسجيل 4 إصابات كلها من سبها، بعد فحص 41 عينة أمس،كما كشف فرع المركز الوطني سبها تسجيل حالتي شفاء أمس من الوباء.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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