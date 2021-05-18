القاضي: التنازل عن قرار تعيين حسين العائب يعني فشل السطة الجديدة

المختص في الجماعات المسلحة، سليمان القاضي، أن ”تعيين حسين العائب في منصب رئيس المخابرات الليبية، سينهي عهد سيطرة الإسلام السياسي وأذرعه المسلحة (المليشيات)، والتي بدأت منذ عام 2011، حيث تحول الجهاز الى مؤسسة خدمية لتيار الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة، كما أصبح تابعا لأجهزة دول إقليمية، على رأسها قطر وتركيا“.

وأضاف القاضي في تصريح لموقع “إرم نيوز”، أن “المجلس الرئاسي إذا تنازل عن هذا القرار، والذي يأتي من ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي التي حددها ملتقى الحوار الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر الماضي، على أن يتم تنفيذ القرار بالإجماع بين رئيس المجلس ونائبيه، فهذا يعني بشكل واضح فشل السلطة الجديدة في أولى خطواتها نحو فرض سيطرتها على إداراتها المختلفة”.

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