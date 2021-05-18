طرابلس | الخارجية الأمريكية: ندعم إجراء إنتخابات نزيهة في ليبيا.. وندين جميع التدخلات الخارجية المسلحة

ليبيا – أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود على التزام الولايات المتحدة بالحضور والمشاركة الدبلوماسية ودعم الشعب الليبي في الحوار السياسي .

هود وفي مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش اليوم الثلاثاء قال إنه والمبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند تواصلا بشكل ايجابي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية المنقوش حول كيفية دعم الحكومة.

كما أكد دعم بلاده لحكومة الوحدة في إجراء انتخابات عادلة ونزيهة دون أي تدخل خارجي ، لافتًا إلى أن تحقيق ذلك يعتبر هدفًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ترفض أي تدخل مسلح أو تدخل خارجي في الشؤون الليبية وتدين وجود الجماعات المسلحة والتدخلات الخارجية.

ووجه هود دعوته للجميع الأطراف الداخلية والخارجية إلى إيقاف التدخلات الخارجية ووقف إطلاق النار بشكل كامل، قائلاً :” إن هذا يتضمن جميع التدخلات العسكرية المسلحة”.

وأضاف:” إن خارطة الطريق مهمة جدًا لإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية ونتطلع إلى رؤية إجراء الإنتخابات عبر خارطة الطريق ونحن مشاركين ونتطلع لإجراء عملية الإنتخابات”.

وبسؤاله عن عودة الدبلوماسية الأمريكية الى طرابلس خلال الفترة القادمة، قال هود: “نعم هذا هو هدفنا وهذا قد يأخذ بعض الوقت ويتطلب منا الرجوع الى واشنطن ولدينا اجتماع في برلين وبكل تأكيد سيتم ذلك بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية سنقوم بهذا الأمر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية