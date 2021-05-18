المنقوش تشدد على الدعم الأمريكي للحكومة لإجراء الانتخابات

أكدت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، خلال مؤتمر صحفي جمعها اليوم في طرابلس بمساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، أكدت على ضرورة دعم الولايات المتحدة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتحقيق أهداف خارطة الطريق، ومن أبرزها توفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد.

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