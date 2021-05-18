وكالة فرنسية: ضبط كمية من «مخدر الحشيش» بـ37 مليون دولار كانت في الطريق لليبيا

كشفت وكالة أنباء “فرانس برس” عن ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة كانت متجهة إلى ليبيا وتقدر قيمتها بـ37 مليون دولار.

وأكد المكتب المركزي الوطني للشرطة الدولية “انتربول” أن عملية الضبط أتت في سياق نشاطات شهري مارس وأبريل الماضيين، وتمت في مستودعات في النيجر شهدت مصادرة 17 طنًا من الحشيش، لتمثل أكبر عملية في تاريخ غرب إفريقيا.

وأضاف المكتب: إن الفترة الحالية تشهد زيادة ملحوظة في مهربي المخدرات الذين يستخدمون ليبيا كنقطة عبور، بما في ذلك المخدرات القادمة من مناطق بعيدة مثل أميركا الجنوبية، وهو ما يحتم الاستمرار في الجهود لمكافحة هذا النوع من التهريب الضار.