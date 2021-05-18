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المنقوش تشدد على أهمية فتح أمريكا سفارتها وقنصليتها في طرابلس وبنغازي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

دعت وزيرة الخارجية خلال مؤتمر صحفي جمعها اليوم في طرابلس بمساعد وزير الخارجية الأمريكي، جوي هود، إلى أهمية افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية سفارة لها في طرابلس وقنصلية في مدينة بنغازي، وهو ما اعتبرته رسالة إيجابية للمجتمع الدولي لدعم استقرار ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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