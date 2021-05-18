وزير الداخلية يبحث مشكلات مركز المعلومات والتوثيق

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم بمدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بشير بالنور سليمان.

خلال الاجتماع اطلع الوزير على تقرير المناشط السنوية للوزارة وذلك عن سنتي 2019-2020 مبديا بعض الملاحظات في هذا الخصوص.

واستعرض بنور خلال هذا اللقاء بعض المشاريع والمهام المسندة للمركز فيما يخص توظيف تقنية المعلومات ضمن عمل الوزارة والاستفادة من التطور الحاصل في هذا المجال بالاضافة إلى توضيح مراحل تنفيذ تلك المشاريع التقنية و مناقشة العراقيل التي يمر بها المركز وإمكانية وضع الحلول المناسبة لها.