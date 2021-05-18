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وزير الداخلية يبحث مشكلات مركز المعلومات والتوثيق

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى وزير الداخلية عميد خالد مازن بمكتبه بديوان الوزارة صباح اليوم بمدير عام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية بشير بالنور سليمان.

خلال الاجتماع اطلع الوزير على تقرير المناشط السنوية للوزارة وذلك عن سنتي  2019-2020  مبديا بعض الملاحظات في هذا الخصوص.

واستعرض بنور خلال هذا اللقاء بعض المشاريع والمهام المسندة للمركز فيما يخص توظيف تقنية المعلومات ضمن عمل الوزارة والاستفادة من التطور الحاصل في هذا المجال بالاضافة إلى توضيح مراحل تنفيذ تلك المشاريع التقنية و مناقشة العراقيل التي يمر بها المركز وإمكانية وضع الحلول المناسبة لها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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