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الرعيض: اتفقنا مع السفير المصري على تسهيل سفر المواطنين والبضائع بين البلدين

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية محمد الرعيض أن زيارة السفير المصري الجديد لدى ليبيا محمد سليم إلى مدينة مصراتة جاءت بدعوة رسمية من غرفة الصناعة والتجارة؛ للقاء مسؤولين في المدينة وزيارة عدة مشروعات بها، حيث جرى الاتفاق مع السفير المصري على تسهيل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين.

وأضاف الرعيض – في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الثلاثاء- أنه جرى خلال الزيارة طرح ونقاش عدة ملفات من أهمها: تذليل العقبات وجميع السبل لتسهيل عودة العمالة بشكل منظم وتسهيل الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين، بالإضافة إلى الاتفاق مع السفير على إقامة معرض للمنتجات المصرية بمصراتة قريبًا.

وأضاف أنهم اتفقوا مع السفير المصري على متابعة كل الأمور والإجراءات التي تسهل حركة المواطنين والسلع والبضائع بين البلدين، وتابع “استمع السفير لعدة أطروحات والتقى مجموعة كبيرة من المسؤولين ورجال الأعمال في المدينة، ولمسنا في حديثه الجدية والإرادة السياسية لتنفيذ كل ما اتفقنا عليه أو اقترحناه”.

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السفير المصري

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مصر اتية الى مصراته لتدعم الشرفاء وتطرد الخرفان منها فنصف اسم مصراته هو مصر ام الدنيا ذكرها الله فى القرآن والانجيل والتوراه وشرفها بالتجلى الاعظم تجلى الله بنوره من فوق العرش العظيم فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقا ومصر جلس على عرشها نبى الله يوسف اجمل رجل فى العالم وصحب موسى على ارضها اعلم اهل الارض الخضر عليه السلام عند مجمع البحرين اى راس مخمد بسيناء وكان بعا اغنى رجل فى العالم يضرب به المثل مال قارون مفاتيخ خزنه يحملها عصبة من الرجال فاين هى الان ابحث عنها ياحواس !!

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