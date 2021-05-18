امغيب: الدبيبة يسير على خطى السراج بشراء الذمم والولاءات

شبه سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسلفه السابق فائز السراج رئيس ما يسمى “حكومة الوفاق”، وقال: “على خطى السراج يسير الدبيبة” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”.

وكتب “امغيب” قائلا: “على غير هدى وبغير ناصح أمين يسير رئيس الحكومة و على منهاج من سبقه مستخدماً لنفس الأدوات ونفس السياسات؛ من شراء للذمم والولاءات إلى الوعود بالسفارات والقنصليات والملحقيات والشركات والإدارات الخ”.

أضاف “امغيب”: “سيادة الرئيس الذي يفترض به أن يكون رئيس حكومة وحدة وطنية يجمع بها شمل كل الليبيين ويسعى لرأب الصدع بينهم يرسخ كل يوم مفهوم الانتماء للعائلة والفرد ومبدأ اغتنام الفرص للحصول على أكبر قدر من المكاسب او المغانم بمجرد الوصول إلى السلطة” على حد قوله.

واختتم قائلاً: “بهذه البداية غير الصادقة يكون مشاركاً في نهب أموال الشعب الليبي كل من يوافق على منحه الميزانية، مشتركاً في الإثم ظالماً لنفسه وللوطن كل من يدعم صرف أي ميزانية لحكومة هذه بداياتها” على حد تعبيره.