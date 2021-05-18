الخارجية الأمريكية: نعارض وجود مقاتلين أجانب في ليبيا

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة جوي هود أن الولايات المتحدة تعارض كافة أشكال التصعيد العسكري والتدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا كما تعارض وجود المقاتلين الأجانب والقوات التي تحارب بالوكالة.

وأضاف هود خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس أنّ الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف – الليبية والأجنبية – على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، وهذا يشمل مغادرة جميع القوات العسكرية الأجنبية على اختلاف أنواعها.

وأردف هود أن هدف الولايات المتحدة هو أن تكون ليبيا دولة ذات سيادة ومستقرة وموحدة بمنأى عن التدخل الأجنبي ودولة قادرة على محاربة الإرهاب مبينا أن الاتفاق على خارطة الطريق الانتخابية للانتخابات في ديسمبر مهم للغاية، وهو مهم للمصالحة الوطنية مردفا لذا فإننا نتطلع إلى أن نرى توضيحا للقاعدة الدستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وتابع المسؤول الأمريكي سنظل منخرطين بشكل وثيق مع حكومة الوحدة الوطنية وهي تستعد لتلك الانتخابات وإنهاء هذا الصراع.

وشدد هود على أن اجتماعاته اليوم في ليبيا تبرز التزام حكومة الولايات المتحدة ودعمها الدبلوماسي القوي ودعمها للتقدم الذي أحرزه الشعب الليبي نحو حل سياسي شامل وتفاوضي مضيفا أجريت أنا والمبعوث الخاص السفير ريتشارد نورلاند محادثات مثمرة مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبه ووزيرة الخارجية حول الكيفية التي يمكن بها دعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وهي تتخذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر.