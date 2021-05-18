المحجوب: لولا تضحيات الجيش الليبي لأصبحت ليبيا مستعمرة إرهابية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الليبى اللواء خالد المحجوب إن القوات المسلحة أحبطت مشروع تنظيم الإخوان ومخططهم الإرهابى فى ليبيا والمنطقة، والذي يسعى جاهدًا لتحويل البلاد إلى مُستعمرة إرهابية، باستخدام الشباب المغرر بهم ودعم المليشيات والتنظيمات المُتطرفة.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي – في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء “لولا فضل الله وتضحيات الجيش والوطنيين الذين قدموا أبناءهم للقضاء على إرهاب الإخوان لأصبحت ليبيا مستعمرة إرهابية بكاملها”.

وأشار إلى أن الإخوان أول من بدأ بمحاربة القوات والمسلحة، وأباحوا الجريمة والفوضى وضرب النسيج الاجتماعى، وخاصة فى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة.