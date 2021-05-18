المنقوش وغوتيريش يبحثان تنفيذ بنود خارطة الطريق وبرامج نزع السلاح

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، خلال اتصال هاتفي أجرته مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تطورات الوضع في ليبيا، خاصة ما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق، ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة، إلى جانب المساعدة في برامج نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج، وإصلاح القطاع الأمني.

وعبرت المنقوش عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى العمل عن كثب مع المبعوث الأممي، بغية الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة، مطالبة الأمين العام بحث جميع وكالات الأمم المتحدة على العودة إلى ليبيا، منبهة إلى أن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للمدن النائية وخاصة في المنطقة الجنوبية من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.

وفي ذات السياق، طالبت المنقوش الأمم المتحدة والمفوضية الدولية بتحرك قوي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني.

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