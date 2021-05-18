في ذكراها الرابعة.. “تكتل فزان النيابي” يجدد مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة براك الشاطيء

أصدر تكتل فزان النيابي، بياناً بشأن الذكرى الرابعة للهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطي، قال فيه، إن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تساهم في انتعاش الإرهاب من جديد وتستثمرها التنظيمات الإرهابية لتقوية شوكتها.

أضاف “تكتل فزان”: “نشدد على أن مكافحة الإرهاب تظل قاسماً مشتركاً بين أبناء البلد الواحد، ونجدد مطالبتنا لمكتب النائب العام بمحاسبة كل من كان وراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته الأبرياء من أبناء فزان وتقديمهم للعدالة”.

وفي وقت سابق، قال مجلس مشائخ وأعيان وادي الشاطئ:” تمر علينا اليوم الذكرى الأليمة الرابعة لجريمة ومذبحة قاعدة براك الشاطي التي ارتكبت بتاريخ يوم الخميس الموافق 2017/5/18 من قبل المجموعات الإجرامية والإرهابية والعصابات الحاقدة”.

وأضاف المحلس، في بيان له:” نؤكد ونجدد الإدانة والاستنكار الشديد لهذا العمل الإرهابي الشنيع، وندعو كل الجهات المعنية في الدولة الليبية إلى ضرورة كشف النقاب عن التحقيقات التي جرت وأخفيت ومعاقبة المتورطين.