مساعد وزير الخارجية الإمريكي: ندعم انتخابات ديسمبر في ليبيا

أدى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة جوي هود زيارة هي الأرفع مستوى إلى ليبيا منذ العام 2014 وأكد هود والمبعوث الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الثلاثاء على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الليبية في ديسمبر 2021.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا في بيان لها أن هود ونورلاند التقيا رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التوصل إلى حل سياسي ليبي- ليبي شامل وتفاوضي للصراع، تيسّره الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل للاتفاق الليبي لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر.