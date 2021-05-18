السايح: أي تغيير في مجلس المفوضية سيربك خطط تنفيذ انتخابات 24 ديسمبر

أكد رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أن أي تغيير يمس مجلس المفوضية سوف يربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للـرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن أي تأخير عن الأول من يوليو المقبل وهو الموعد المحدد لوضع قاعدة دستورية لتنفيذ الانتخابات سوف يؤدي إلى إرباك خطط المفوضية والتاريخ المقرر لإجراء الانتخابات، وإعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض.
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قناة ليبيا
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