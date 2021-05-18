تكتل فزان النيابي يجدد مطالبته بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة براك الشاطيء

أصدر تكتل فزان النيابي، بياناً بشأن الذكرى الرابعة للهجوم الإرهابي على قاعدة براك الشاطي، قال فيه، إن بيئة الحروب والنزاعات المسلحة تساهم في انتعاش الإرهاب من جديد وتستثمرها التنظيمات الإرهابية لتقوية شوكتها.

تكتل فزان، وفي بيانه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “نشدد على أن مكافحة الإرهاب تظل قاسماً مشتركاً بين أبناء البلد الواحد، ونجدد مطالبتنا لمكتب النائب العام بمحاسبة كل من كان وراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي راح ضحيته الأبرياء من أبناء فزان وتقديمهم للعدالة”.