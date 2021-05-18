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كوبيتش يلتقي عددا من المسؤولين البريطانيين لمناقشة الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، عدة لقاءات مع مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى، وذلك بهدف دعم إجراء الانتخابات، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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