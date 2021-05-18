كوبيتش يلتقي عددا من المسؤولين البريطانيين لمناقشة الوضع في ليبيا

أجرى المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، عدة لقاءات مع مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى، وذلك بهدف دعم إجراء الانتخابات، وسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

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