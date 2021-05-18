المعداني وهدية على رأس حملة تطعيم العناصر الطبية بسرت ضد كورونا

انطلقت اليوم بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت حملة تطعيم العناصر الطبية والطبية المساعدة التابعين للمستشفى ومختلف العيادات والمراكز الصحية ببلدية سرت باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكان أول من تلقي اللقاح عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هديه وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعضوي المجلس البلدي غيث عبدالله و صالح عياده و هنية ابوخريص بدأ بعدها فريق التطعيم التابع للرعاية الصحية بتطعيم العناصر الطبية والطبية المساعدة بوحدة الموجات فوق الصوتية بالمستشفى.

حضر الفعالية، مدير إدارة الخدمات الصحية سرت ومدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت.