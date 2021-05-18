وزير الصناعة: القطاع يعاني صعوبات كبيرة

أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية احمد ابوهيسه أن القطاع عانى ولازال يعاني من تعثر وصعوبات كبيرة منذ عقود على الرغم من وجود كوادر وطنية متخصصة ذات كفاءة.

وأضاف أبو هيسة خلال الاجتماع العادي الأول لكافة الجهات التابعه للوزارة أن معاناة القطاع ترجع لعدة أسباب منها بعض التوجهات الاقتصادية وعدم وجود هوية اقتصادية واضحة للدولة السابقة أو سوء الإدارة وعدم الاستقرار الإداري والسياسي خاصة في السنوات الاخيرة بالإضافة إلى أسباب أخرى حسبما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن.