جهاز الإسعاف بمصراتة يفتتح أول نقطة إسعاف سريع في ليبيا

افتتح جهاز الإسعاف والطوارئ بمصراتة، أول نقطة إسعاف ليبية على الطريق الساحلي، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية المناسبة والسريعة لضحايا حوادث الطرقات بالمنطقة المحيطة بالنقطة، لتقليل زمن الاستجابة، والتخفيف من مضاعفات الحوادث، وسعيا من الجهاز لإنقاذ الأرواح البشرية التي تتعرض لحوادث السير على كامل الطريق الساحلي.

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