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دلالات تعيين 4 وكلاء للخارجية.. “نجلاء المنقوش مستهدفة”

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في الفترة القريبة السابقة شنت حملة من تيارات سياسية وغير سياسية ضد وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش اعتراضا على حديثها الصريح والواضح بخصوص خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كانت الحملة الممنهجة ضد الوزيرة في جزء منها موجهة ضد الحكومة الحديثة مطالبة بوضع حد لنجلاء المنقوش ومنعها من ممارسة وقول ما تقوله.

بالأمس أصدر رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتسمية أربعة وكلاء لوزارة الخارجية.

واتخذ الدبيبة قرارا هو الأول من نوعه في وزارة الخارجية، فلأول مرة تكون لوزارة الخارجية أربعة وكلاء، ليس هذا فقط، بل استحداث وكلاء للقارات، وذلك بتسمية مراد حميمة وكيلاً للشؤون الأوروبية والأمريكتين.

القرار رقم 89 لسنة 2021 قضى بتكليف محمد خليل عيسى ويلاً للشؤون القنصلية، وهو الذي كان آمرا لمحور ازطارنة حين كان يقاتل ضد وحدات الجيش الوطني، كما تم تكليف عمر صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية.

وطالما عرف ان لوزارة الخارجية 3 وكلاء، وكيل عام، ووكيل للشؤون الفنية، ووكيل للشؤون الإدارية والمالية، غير أن رئيس الحكومة قرر أن تكليف أربع شخصيات بمهام بعضها جديد.

وقال محللون إن هذا القرار جاء لقص أجنحة الوزيرة التي نالت قدرا كبيرا من الاهتمام وحازت على قدر أكبر من التعاطف الشعبي خصوصا بعد زيارتها للجنوب ووصولها إلى معابر تحد الشمال الأفريقي المحاط بالصحاري والدروب الوعرة، كما جاء لمحاولة سحب بعض الصلاحيات منها ووضعها عند مناوئيها الذين شنوا حملة كبيرة ضدها في الفترة القريبة الماضية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • دبيبه غير سوي ولا يملك قراره وما يمليه عليه اردوغان من تعيينات يقوم به واردوغان يريد ان الجميل لابرز من طبل ورحب باحتلال تركيا للغرب الليبي فدبيبه تصدر اليه الآوامر ممن عينه علي رأس حكومه عميله ثانيه بعدما تآكلت حكومة السراج العميله واصبح لازاما علي تركيا ايجاد عميل آخر فأقترح علي دبيبه علي اردوغان تعيين أبن عمه عبدالحميد علي رأس حكومه بديله للعميله السابقه وتعهد علي دبيبه بان يكون عبد الحميد دبيبه خير عميل عرفته تركيا

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