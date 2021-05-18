وزير الصناعة: ليبيا تفتقر إلى الدعم المناسب أسوة باليابان والصين والسعودية

قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد ابوهيسه في افتتاح الاجتماع العادي الأول لسنة 2021 بكافة الجهات التابعه للوزارة انه ليس خافيا أن الصناعة في ليبيا كانت ولازالت تفتقر إلى الدعم المناسب من الدوله إسوة بكل الدول الصناعية مثل اليابان والصين أو الدول المشابهة لظروف ليبيا الاقتصادية مثل السعودية.
وأضاف الوزير أن الصناعة في ليبيا يمكن أن تكون ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني إن أعطيت الإهتمام والدعم المطلوب مشدداً على أن هنالك عدة عوامل اقتصادية تدعم صناعة ذات ميزة تنافسية أهمها تكلفة الطاقة والأيدي العاملة والقوى الشبابية المميزة والموارد الطبيعيه الهائلة.
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