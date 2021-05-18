وزير الصناعة: ليبيا تفتقر إلى الدعم المناسب أسوة باليابان والصين والسعودية

قال وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد ابوهيسه في افتتاح الاجتماع العادي الأول لسنة 202‪1 بكافة الجهات التابعه للوزارة انه ليس خافيا أن الصناعة في ليبيا كانت ولازالت تفتقر إلى الدعم المناسب من الدوله إسوة بكل الدول الصناعية مثل اليابان والصين أو الدول المشابهة لظروف ليبيا الاقتصادية مثل السعودية.

وأضاف الوزير أن الصناعة في ليبيا يمكن أن تكون ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني إن أعطيت الإهتمام والدعم المطلوب مشدداً على أن هنالك عدة عوامل اقتصادية تدعم صناعة ذات ميزة تنافسية أهمها تكلفة الطاقة والأيدي العاملة والقوى الشبابية المميزة والموارد الطبيعيه الهائلة.