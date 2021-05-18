اقعيم والدرسي يبحثان عدة ملفات أمنية خلال اجتماع طارئ

بحث وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، خلال اجتماع طارئ مع المحامي العام، إبراهيم الدرسي وعدد من ذوي الاختصاص، ملف تعزيز القوانين الخاصة بتجريم حيازة السلاح، والسحر والشعوذة، والجرائم الإلكترونية، وتنظيم آلية القبض على المطلوبين لدى النيابات العامة ومراكز الشرطة.

كما ناقش الحضور آلية تنفيذ اللوائح الخاصة بتجريم حاملي السلاح، إضافة إلى المساهمة في تعزيز قانون قضائي يجرم مرتكبي الجرائم الإلكترونية بكافة أشكالها، علاوة على تخصيص سجن خاص للمخالفين من رجال الأمن المتهمين في قضايا، فضلا عن حصر المطلوبين والمحكوم عليهم غيابيا والذين صدر بحقهم قرار ضبط وإحضار، من خلال تقديم كشف لوكيل الداخلية بشكل عاجل للشروع في حملات قبض واسعة النطاق.

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