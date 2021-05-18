فقدان 50 مهاجرا قبالة السواحل التونسية قادمين من ليبيا

فقد أكثر من 50 شخصًا، إثر غرق مركب يقل نحو تسعين مهاجرا غير شرعيين قبالة السواحل التونسية انطلق من السواحل الليبية.

ووقع حادث الغرق قرب من حقل مسكار لاستخراج النفط قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية جنوب البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية مساء الاثنين، أن وحدات جيش البحر أنقذت، 113 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم، كانوا على متن قارب على وشك الغرق شمال شرق تاقرماس على بعد حوالي 40 كلم من سواحل جربة (محافظة مدنين).

وبحسب تصريحات الناجين فقد أبحروا الليلة الماضية من سواحل زوارة بليبيا، بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.