باشاغا يدعو لتسهيل شروط الحركة التجارية بين ليبيا وتونس

دعا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المؤسسات المالية الليبية لتسهيل شروط الحركة التجارية بين ليبيا وتونس عبر المنافذ البرية وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة لضمان تبادل تجاري أكبر مع تونس.

وأعرب باشاغا في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” عن شكره لتونس على قرار السماح للخطوط التونسية بتسيير رحلات “بنغازي – تونس ، طرابلس – تونس ” والذي سيسهل حتمًا حركة السفر بين البلدين لأغراض العلاج أو العمل مؤكدا أن تونس كانت سندًا للشعب الليبيي في أصعب ظروفه.

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وأعلن مطار معيتيقة الاثنين استقبال أولى رحلات الخطوط التونسية فيما أكدت شركة الخطوط الجوية التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداء من الاثنين 17 مايو 2021 بواقع رحلة واحدة يوميا بين تونس ومعيتيقة و3 رحلات أسبوعية بين تونس وبنينا.