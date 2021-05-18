وزير المواصلات يبحث مع السفير الإيطالي أخر المستجدات بخصوص المشاريع المزمع تنفيذها

استقبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية ايطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو رفقة المستشار التجاري بالسفارة ميكائيلي روسي و وفد رفيع المستوى يمثل هيئة الطيران المدني الايطالي و رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمطار طرابلس الدولي لويجي ديسوري.

الشهوبي، وخلال اللقاء الذي عُقد بمدينة طرابلس، بحث مع الوفد الإيطالي أخر المستجدات بخصوص المشاريع المزمع تنفيذها وكذلك حول تسهيل الاجراءات الفنية و الامنية و اللوجيستية لتنفيذ مشروع تنفيذ مطار طرابلس الدولي، ,مشروع تنفيذ الطريق السريع (راس اجدير – امساعد)، وتدريب العناصر الوطنية في مجال السلامة الجوية و التفتيش الامني للمطارات، وتوفير الاحتياجات الضرورية لتشغيل المطارات و صيانتها.