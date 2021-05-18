الحويج يبحث حلول العراقيل التي تواجه القطاع الخاص

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ورجال الأعمال، وسبل معالجتها، بالإضافة إلى دعم الغرف التجارية بالمناطق وتفعيل دورها في تنمية الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع عدد من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص، بحضور مدير إدارة تنمية القطاع.

وشدد الحويج على دور غرف التجارة والصناعة والزراعة بالمناطق في تحفيز الاستثمار مع الشريك الأجنبي، ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن الوزارة باشرت في وضع معايير وضوابط لتنظيم الغرف التجارية.

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