افتتاح أول نقطة إسعاف بالطريق الساحلي ضمن 70 نقطة طرقية

افتتح جهاز الإسعاف والطوارئ بمصراتة، أول نقطة إسعاف على الطريق الساحلي، لتقديم خدمات الإسعافات الأولية المناسبة والسريعة لضحايا حوادث الطرقات بالمنطقة المحيطة بالنقطة.

وإكد الجهاز، في بيان له، أن نقطة الإسعاف الجديدة تسهتدف تقليل زمن الاستجابة، والتخفيف من مضاعفات الحوادث، وسعيا من الجهاز لإنقاذ الأرواح البشرية التي تتعرض لحوادث السير على كامل الطريق الساحلي.

وأوضح الجهاز أنه بدأ تنفيذ بادرة هي الاولى من نوعها ونموذج عملي لسبعين نقطة اسعاف طرقية في ليبيا.

وتعهد مدير عام جهاز الاسعاف والطوارئ خلال الافتتاح بتوفير دورة تدريبية للعناصر العاملة بهذه النقطة لرفع من كفائتهم وتوفير الاحتياجات الضرورية لتقديم الخدمات بها.