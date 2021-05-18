الرعيض والسفير الجزائري يناقشان برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الليبي – الجزائري

ناقش رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، خلال لقائه مع السفير الجزائري لدى ليبيا، كمال عبدالقادر حجازي، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد التعاون الليبي الجزائري وبرنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي الذي سينعقد في 29 مايو الجاري.

وأضاف الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الطرفين بحثا خلال اللقاء التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين في العديد من المجالات منها الزراعة الصحراوية، وتسهيل إجراءات انتقال البضائع والسلع بين الجانبين بدون أي قيود إلى جانب فتح المجال الجوي والربط البحري بين البلدين.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى «إمكانية الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مد شبكات غاز للمباني، وفتح المعبر الحدودي بين البلدين» وفق الاتحاد العام لغر لغرف التجارة والصناعة والزراعة.

حضر الاجتماع مندوب إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الليبية، جمعه ارحومة، ورئيس الغرفة الليبية الفرنسية المشتركة، محمد بن وفاء، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة مصراتة، هاني بادي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الشريف، والمستشار القانوني للاتحاد، رمضان أبوقنيدة.

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