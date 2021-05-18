الحويج يبحث سبل توظيف الخارطة الاستثمارية في تنظيم السوق المحلي

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، سبل توظيف الخارطة الاستثمارية في تنظيم السوق المحلي وتداول السلع والسيطرة على الأسعار، ورفع مستوى معيشة المواطن، وذلك خلال اجتماعه بعدد من الخبراء في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأكاديميين بالجامعات الليبية.

وتناول الاجتماع أيضا المشروعات الاستثمارية بالخارطة، وتوزيعها المكاني والنوعي، وكيفية تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

من جهته أكد الحويج أن الوزارة ماضية في اتخاذ إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، ومنح فرص الاستثمار بكافة المناطق لتحقيق التنمية المكانية والتنوع الاقتصادي.

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