فيلادلفيا إلى الواجهة.. مدح للمنفي وقدح للسراج خلال استقبال وفود أمريكية

عقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين استقبال رئيس المجلس الرئاسي الحالي محمد المنفي لوفد أمريكي واستقبال سلفه فائز السراج لوفد أمريكي وسلطوا الضوء على إزالة السراج للوحة التي تظهر كخلفية بأحد الجدران وتعبر عن احتراق الباخرة الأمريكية فيلادلفيا قبالة السواحل الليبية فيما أبقى المفي على الصورة خلال استقبال الوفد الأمريكي اليوم الثلاثاء.

وفي مارس 2019 استقبل السراج في العاصمة طرابلس قائد قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا ”أفريكوم” توماس والدهاوسر، والسفير الأمريكي لدى ليبيا سابقا “بيتر بودي” وعمد إلى إخفاء صورة الفرقاطة “فيلادلفيا وتداول النشطاء آنذاك صورًا لمكان صورة “الفرقاطة” المحترقة، وقد تم وضع بعض الأعلام مكانها وهو ما أثار موجة استياء ورفض حينها خاصة وأن إزالتها جاء بموجب طلب أمريكي.

وعقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بين إخفاء السراج للصورة وإبراز المنفي لها خلال زيارة وفود أمريكية للعاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الفرقاطة فيلادلفيا كانت تابعة لبحرية الولايات المتحدة، وتحمل 44 مدفعا وقد أبحرت قبالة سواحل طرابلس في 31 أكتوبر 1803 لتجنح في صخور خارج ميناء طرابلس وقد فشلت كل المحاولات إبعادها عن مرمى المدافع المنطلقة من الشاطئ والقوارب الحربية الطرابلسية وأعلنت استسلامها للطرابلسيين وفي 19 فبراير 1804 قامت مجموعة أمريكية بالصعود ليلا إلى السفينة وإشعال النار فيها.