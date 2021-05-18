غرفة التجارة بنغازي تبحث مع الخارجية المطالية أوجه التعاون المشترك

بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي خلال اجتماع عقد بالغرفة مع مندوب عن وزارة الخارجية المالطية، وسفير دولة مالطا لدي ليبيا، بحثوا أوجه التعاون وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وبحسب الصفحة الرسمية للغرفة، فقد تناول الاجتماع الذي حضره مدير فرع هيئة تشجيع الاستثمار بالمنطقة الشرقية، ومدير عام ميناء بنغازي، وعدد من رجال الأعمال، والملحق التجاري من الجانب المالطي، تناول ملف تسهيل حركة التنقل والعبور، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام الشركات ورجال الأعمال بالدولتين الصديقيتين.

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