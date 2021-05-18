الحكومة المؤقتة تنشأ صندوقًا سياديًا لإعادة إعمار مرزق ومدن الجنوب المتضررة مقرّه سبها

أصدر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة، اليوم الثلاثاء، قرار رقم (71) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض الأحكام بقراره رقم (43) لسنة 2021م بإنشاء صندوق لإعمار مرزق.

ونص القرار في مادته الأولى، على أن تعدل المادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2O21، المشار إليه، بحيث تكون أن ينشأ صندوق سيادي يسمى صندوق إعمار مدينة مرزق والمدن المتضررة من النزاعات المسلح بالجنوب ويكون مقره بمدينة سبها.

وفي مادته الثانية نص القرار على أن تعدل المادة رقم (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2021م المشار إليه، بحيث تكون على يمول الصندوق وفقا للمادة رقم (7) بمبلغ 500 مليون دينار ليبي.

وفي مادته الثالثة شدد القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.