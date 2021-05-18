مباحثات ليبية جزائرية حول فتح المجال الجوي والربط البحري بين البلدين

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض مع السفير الجزائري لدى ليبيا، كمال عبدالقادر حجازي تسهيل إجراءات انتقال البضائع والسلع بين الجانبين بدون أي قيود إلى جانب فتح المجال الجوي والربط البحري بين البلدين.

وبين الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بليبيا أن الجانبين بحثا اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد التعاون الليبي الجزائري ومناقشة برنامج وأهداف المنتدى الاقتصادي الجزائري- الليبي الذي سينعقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وبحث الطرفين إمكانية الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مد شبكات غاز للمباني، وفتح المعبر الحدودي بين البلدين.

وحضر الاجتماع مندوب إدارة التعاون الدولي عن وزارة الخارجيه جمعه ارحومه ورئيس الغرفة الليبية الفرنسية المشتركة محمد بن وفاء وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة مصراته هاني بادي ومدير الشؤون الادارية والمالية بالاتحاد محمد الشريف والمستشار القانوني للاتحاد رمضان ابوقنيده.