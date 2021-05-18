الجزائر تدعو لتنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.

وشدد الوزير الجزائري، خلال كلمته الافتتاحية أمام اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي، الثلاثاء، على أن تنفيذ الاتفاق يجب أن يشمل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، وتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية.

ودعا بوقادوم إلى توحيد الجهود مع الأمم المتحدة لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية بشكل أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها، وذلك على المستوى السياسي، والأمني، والاقتصادي، والاجتماعي.

ورأى الوزير الجزائري أن هناك حاجة ملحة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي تغذي الأزمة الليبية، مؤكدا أن الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي.

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