المنقوش تبحث مع غوتيريش آخر المستجدات وتطالبه بعودة عمل وكالات الأمم المتحدة من داخل ليبيا

أخبارليبيا24

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش آخر تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بنود خارطة الطريق ودعم الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اللجنة العسكرية المشتركة والمساعدة في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني.

وقالت الخارجية إن المنقوش بحثت كذلك مع غوتيريش القضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية وما يتعرض له الفلسطينيون من اعتداءات من قبل سلطات الاحتلال.

وأضافت أن المنقوش عبرت عن تطلع حكومة الوحدة الوطنية إلى العمل عن كثب مع المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش وفريق البعثة من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة طريق الحوار الليبي وقرارات الأمم المتحدة 2570-2571 .

وطالبت المنقوش من غوتيريش بأن يحث جميع وكالات الأمم المتحدة على العودة إلى ليبيا، مشددة على أنه ليس هناك داع للعمل عن بعد من تونس.

وقالت المنقوش إن ليبيا بحاجة إلى مزيد من الدعم للمدن النائية وخاصة في المنطقة الجنوبية من قبل الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.