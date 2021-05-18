الحكومة المؤقتة تمنح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لتنفيذ مشروعي توسعة طريق عين زارة وادي الربيع ورصف الطريق البحري حي الأندلس

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، قرار رقم (73) لسنة 2021 بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الأشغال العامة طرابلس بالمشاركة مع شركة أشغال تونس، لتنفيذ مشروع توسعة طريق عين زارة وادي الربيع بطول 16.400 كلم، بقيمة إجمالي قدرها 49,877,302.160 دينار ليبي، ومشروع رصف الطريق البحري حي الأندلس بطول (5) كلم، بقيم إجمالية قدرها 19,830,788.200 دينار ليبي.

وشدد القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.