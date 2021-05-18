«باشاغا»: أشكر تونس على السماح للخطوط الجوية بتسيير رحلات إلى ليبيا

دعا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا المؤسسات المالية الليبية لتسهيل شروط الحركة التجارية بين ليبيا وتونس عبر المنافذ البرية.

وأكد باشاغا، في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر”على تسهيل الإجراءات وتخفيف القيود المفروضة لضمان تبادل تجاري أكبر مع تونس.

وأعرب باشاغا عن شكره لتونس على قرار السماح للخطوط التونسية بتسيير رحلات “بنغازي – تونس ، طرابلس – تونس ” والذي سيسهل حتمًا حركة السفر بين البلدين لأغراض العلاج أو العمل.

وثمن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة الدور التونسي، مؤكدا أن تونس كانت سندًا للشعب الليبيي في أصعب ظروفه.