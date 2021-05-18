البوسيفي: عممنا على المصارف بعدم استقطاع أي قيمة مالية من المنحة المخصصة للأولاد

ليبيا – أكد مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي مخاطبته إدارة الرقابة على المصارف والتعميم على المصارف كلها بعدم استقطاع أي قيمة مالية من المنحة المخصصة للأولاد، مشيرًا إلى أنه ووفق القانون لا يحق خصم أي قيمة مالية من المنحة بل تصرف كاملة لمستحقيها.

البوسيفي وفي تصريح لمنصة “فواصل” قال: “نعمل على تجهيز المنحة الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الـ18، وهذا يحتاج إلى وقت وجهد وتواصل مع عدد من القطاعات، للتأكد من عدم حصول المتقدمة على راتب من الخزانة العامة وعدم مزاولتها أي عمل، ونتواصل بهذا الشأن مع وزارتي المالية والعمل”.

وأضاف: “يحق للمتزوجات من أجانب الحصول على منحة الزوجة كونها ليبية شرط توفر الشروط سالفة الذكر، كما يحق لأبنائها الحصول على منحة الأولاد شرط إقامتهم داخل ليبيا وعدم إقامتهم خارج البلاد فوق ثلاثة أشهر”.

البوسيفي أشار إلى أنه يصعب التكهن بموعد البدء في صرف منحة الزوجة، بسبب الحاجة إلى إعادة النظر في بيانات المتقدمات، ووفق البيانات المسجلة، ثمّة من سجلت على أنها ربة بيت في حين أنها تتقاضى راتبا من جهة معينة، ولن تصرف لفئة الأرامل والمطلقات إلا لمن لا تتقاضى راتبًا، على حد قوله.