الحوامد تطالب محطة الرويس الغازية بتشغيل أبنائها

نظم شباب وأهالي الحوامد وخريجو المعاهد المتوسطة والعليا وكليات الهندسة، وقفة احتجاجية أمام محطة الرويس الغازية لتوليد الكهرباء، بسبب البطالة التي يعانون منها، حيث أعلنوا أنهم سيمنعون الموظفين من الدخول للمحطة في حال عدم تشغيلهم بالموقع، إضافة إلى قفل استراحة الموظفين، وقفل خط الغاز المؤدي إلى محطة الكهرباء، ومحطة مليتة للنفط والغاز، وذلك بعد 3 أيام من هذه الوقفة.
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قناة ليبيا
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