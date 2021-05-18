المشري: سنذلل العقبات لنضمن إجراء الانتخابات في موعدها

عقد فريق الحوار المشارك في ملتقى الحوار ولجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس “خالد المشري” ومقرر المجلس “سعيد كله”.

وناقش المشري، العقبات أمام الاستحقاق الدستوري، ومشروع القاعدة الدستورية التي صاغها الفريق القانوني المنبثق عن مُلتقى الحوار، حيث اتفق الحاضرون على ضرورة تذليل كلِّ العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق، بحسب بيان للمشري.

وفي وقت سابق اليوم، أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة” أن هناك اجتماعا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري”.

وأضاف “بن شرادة” في تصريحات لقناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول، إلى أن الاجتماع قد خصص لمناقشة الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن الدعوة جاءت من قبل المملكة المغربية.