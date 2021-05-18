وزيرة العدل تؤكد أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر

أكدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبد الرحمن خلال لقائها رئيس بعثة مصر الدبلوماسية إلى ليبيا محمد ثروت على أهمية تسهيل إجراءات دخول وخروج وإقامة الليبيين بمصر.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن عبد الرحمن أكدت خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس أن الجهاز القضائي يعمل رغم الظروف غير المستقرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وأن وزارة العدل تقوم بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وخارجها، ورصد وتوثيق كافة الإنتهاكات إن وجدت ترسيخا لمبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان تحقيقا للمصالحة الوطنية، وتعمل في هذا الإطار على عقد مؤتمر دولي حول العدالة الانتقالية للاستفادة من تجارب الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين في أعمال هذا المؤتمر المقرر وشددت على استقلالية القضاء الليبي وترسيخ ولايته.

وأكدت على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها من خلال توفير برامج وأنشطة فنية تسهم في رفع قدرات القضاة والموظفين والإشراف على العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية .

من جانبه أكد رئيس بعثة مصر أن الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة المصرية لتسهيل حركة تنقل مواطني البلدين توجت مؤخرا بقرار الحكومة المصرية بفتح مطار القاهرة أمام حركة الطائرات الليبية وإرجاع العمالة المصرية للعمل بليبيا .