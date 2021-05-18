المشري: سنذلل كلِّ العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور لنضمن إجراء الانتخابات في موعدها

عقد فريق الحوار المشارك في ملتقى الحوار ولجنة المسار الدستوري بما يسمى “مجلس الدولة”، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، بحضور رئيسه القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري ومقرره سعيد كله.

وناقش المشري، العقبات أمام الاستحقاق الدستوري، ومشروع القاعدة الدستورية التي صاغها الفريق القانوني المنبثق عن مُلتقى الحوار، حيث اتفق الحاضرون على ضرورة تذليل كلِّ العقبات التي تحول دون الاستفتاء على الدستور بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق، بحسب بيان للمشري.